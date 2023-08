Первый трейлер NES-ремейка KAGE Shadow of the Ninja ©

Издательство Natsume Atari и компания-разработчик Tengo Project представили дебютный трейлер и свежие скриншоты KAGE Shadow of the Ninja, недавно анонсированного 16-битного ремейка игры Shadow of the Ninja для Nintendo Entertainment System.

Shadow of the Ninja - это игра в жанре сайд-скроллинг, разработанный компанией Natsume для NES в 1990 году. В игре рассказывается о паре ниндзя, отправленных на убийство диктатора в футуристической версии Нью-Йорка. Планировалось выпустить порт игры для Game Boy, но он был выпущен под названием Ninja Gaiden Shadow.



2029 год, злобный император Гаруда захватывает власть в Соединенных Штатах Америки и возводит опорный пункт в центре "самого большого города" страны. Чтобы помешать Гаруде и отомстить за невинные жизни, погибшие во время его правления, два мастера ниндзя из клана Ига - лорд Хаяте и леди Каэдэ - должны проникнуть в хорошо охраняемую крепость диктатора и убить его.

Релиз KAGE Shadow of the Ninja для PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Switch и ПК (Steam) должен состояться весной 2024 года. Первое представление игры состоится на выставке Tokyo Game Show 2023 с 23 по 24 сентября.