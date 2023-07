Состоялся анонс ремейка платформера 90-х Shadow of the Ninja для ПК и консолей ©

Компания Natsume Atari и разработчик Tengo Project анонсировали игру KAGE Shadow of the Ninja для PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Switch и ПК (Steam). Игра выйдет весной 2024 г. с поддержкой английского, японского, французского, итальянского, немецкого, испанского, корейского, упрощенного китайского и традиционного китайского языков.

KAGE Shadow of the Ninja - это ремейк игры Shadow of the Ninja для Nintendo Entertainment System (в Европе выходила под названием Blue Shadow).

Ниже представлен обзор игры, подготовленный компанией Natsume Atari:

Знаменитый ниндзя-экшен с боковой прокруткой для двух игроков возвращается. Игроки могут выбрать одного из двух персонажей, мужского или женского пола, каждый из которых обладает своими уникальными способностями, и совместными усилиями одолеть грозных противников.

Приверженность Tengo Project 16-битному пиксельному дизайну, проявившаяся в получившей широкое признание предыдущей игре Pocky & Rocky Reshrined, продолжается и в KAGE Shadow of the Ninja. Тщательно проработанная пиксель-арт графика формирует эстетику игры.

Ику Мидзутани, написавший музыку для оригинальной Shadow of the Ninja, а также для других игр Natsume, таких как Shatterhand и серия Medabots, возвращается в KAGE Shadow of the Ninja. Его ностальгическая игра на гитаре еще никогда не звучала так хорошо.

Иллюстрациями ключевых персонажей и визуальным рядом занимается компания Dynamic Production, которая также работала над оригиналом 90-х годов и известна по Mazinger Z и Grendizer.

Игра KAGE Shadow of the Ninja будет представлена на выставке Tokyo Game Show 2023 с 23 по 24 сентября.