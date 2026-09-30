В 2027 году выйдет Kaguya - bullet hell-шутер с упором на доступность для новичков

Издатель AMATA Games и разработчик Flypot.LLC анонсировали Kaguya — вертикальный bullet hell-шутер для ПК, который создатели позиционируют как более дружелюбную точку входа в жанр. Релиз в Steam запланирован на 2027 год.

Игрокам предстоит пройти шесть уровней, сражаясь с армией машин с искусственным интеллектом. Помимо обычной стрельбы, героиня сможет использовать бомбы и мощные атаки, позволяющие справляться с плотными волнами противников и многочисленными снарядами на экране.

Главной особенностью Kaguya станет сниженная сложность по сравнению с традиционными представителями bullet hell. Разработчик признаётся, что любит подобные игры, но сам не слишком хорошо с ними справляется, поэтому при создании проекта сделал акцент на доступности. При этом опытным игрокам предложат три режима сложности: «Нормальный», «Сложный» и «Ад».

Главными героинями станут школьница Акари Микадо и её подруга детства Акане Хиираги. Акари сражается с помощью бластера «Эн-Тэцу», созданного в мастерской её отца, а Акане выступает в роли тактического навигатора. Персонажи будут полностью озвучены и смогут разговаривать во время сражений.

Разработчики также обещают различные диалоги в зависимости от стиля игры. Все реплики можно будет прослушать отдельно в режиме «Библиотека», поэтому игрокам не придётся выбирать между вниманием к происходящему на экране и сюжетными сценами.