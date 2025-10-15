Убери за монстрами, если хватит смелости! Российская студия представила кооперативный симулятор Kaiju Cleaner Simulator

Инди-студия One More Time представила первый трейлер безумного кооперативного симулятора Kaiju Cleaner Simulator — игры, где вместо того чтобы сражаться с чудовищами, вам предстоит убирать последствия их разрушительных битв. В роли команды из 1–4 уборщиков игроки должны очищать города от гигантских туш кайдзю, токсичных отходов и биологических останков.

Проект предлагает уникальный взгляд на жанр симуляторов: от первого лица вы вскрываете тела монстров, извлекаете редкие органы, перерабатываете биоматериалы и управляете тяжелой техникой. Для этого используются специализированные инструменты — от пилы и водомета до силовых перчаток и вакуумных установок для токсинов.

Особенно должно быть весело в кооперативе: команда распределяет роли между расчленителем, техником и оператором очистки, слаженно превращая кровавый хаос в идеальный порядок. Однако и в одиночку можно получить полноценный опыт — разработчики обещают глубокую систему прогрессии и апгрейдов.

Отдельное внимание уделено чёрному юмору: игра не боится самоиронии и абсурда. Каждый уровень полон странных ситуаций и эксцентричных монстров, превращающих уборку в настоящее шоу.

Создатели признаются, что вдохновлялись "Кайдзю № 8" и идеей показать мир после битвы глазами тех, кто действительно «наводит чистоту». По словам студии, «работа уборщика после кайдзю — это вызов для самых стойких».

Kaiju Cleaner Simulator выйдет во втором квартале 2026 года, а страница игры уже доступна в Steam. В начале года запланировано закрытое тестирование.