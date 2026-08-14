Авторы Kaiserpunk полностью переработали войну: в стратегии появились линии фронта, авианосцы и подлодки

Градостроительная стратегия Kaiserpunk получила крупнейшее обновление со времени релиза. Бесплатный патч Strategic Warfare полностью переработал военную составляющую игры, добавив новую систему фронтов, улучшенный ИИ, расширенную дипломатию и новые возможности для армии, флота и авиации.

Главным изменением стала новая модель ведения войны, построенная вокруг стратегических линий фронта. Теперь промышленность городов напрямую обеспечивает крупные сражения личным составом и материальными ресурсами, а экономика и логистика играют более заметную роль в поддержании наступления. Разработчики рассчитывают таким образом теснее связать строительство городов с военным планированием.

С нуля также переработали боевую механику и искусственный интеллект. Игроки получили больше контроля над перемещением, разделением и усилением подразделений, а у воздушных и морских сил появились специальные действия. В игру добавили два новых типа войск — подводные лодки и авианосцы, каждый из которых получил собственную роль на поле боя.

Изменилась и карта мира. В Kaiserpunk появились новые сухопутные регионы в Африке, Южной Америке и Австралии, а также отдельный тип океанических территорий, которые теперь можно захватывать и контролировать.

Дополнительно разработчики улучшили дипломатическую систему, добавили специальные задания для авиации, позволяющие наносить удары по тыловым объектам противника, новые инфраструктурные улучшения и динамическую погоду. Последняя теперь способна влиять на происходящее на линии фронта.

По словам разработчиков, переработка стала результатом многочисленных отзывов сообщества, которое хотело получить более глубокую и стратегическую систему ведения войн.

Обновление Strategic Warfare уже доступно бесплатно всем владельцам Kaiserpunk в Steam. Одновременно игра впервые с момента релиза продаётся со скидкой 50%.