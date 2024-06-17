Полная версия приключения KAKU: Ancient Seal выйдет на ПК в Steam 12 июля

Базирующийся в Шэньчжэне (Китай) разработчик инди-игр BINGOBELL объявил, что полная версия их очаровательной приключенческой ролевой игры в полуоткрытом мире KAKU: Ancient Seal выйдет на ПК в Steam 12 июля 2024 года. Версии для PS5 и Xbox Series X/S находятся в разработке и выйдут позже (дата будет определена).

Отправляйтесь в расширенное приключение: после обширных раундов внутреннего и бета-тестирования игроками полная версия теперь предлагает более 30 часов контента. Погрузитесь в переосмысленное приключение с переработанным главным героем, сопровождаемое новым контентом, включая игровой процесс в открытом мире, динамическую систему рунных камней, систему трансформации и загадочное Царство руин. Кроме того, были реализованы тщательные звуковые эффекты, элементы управления, пользовательский интерфейс и оптимизация производительности. Вместе эти улучшения предлагают новый опыт, который гарантированно поразит даже вернувшихся игроков.

KAKU: Ancient Seal — это игра в жанре ARPG с открытым миром, наполненная головоломками, историями и эпическими встречами. Отправьтесь в захватывающее приключение, играйте за Каку в сопровождении Пигги, восстанавливая равновесие на континенте. Участвуйте в динамичных боях и решайте головоломки. Создайте свой собственный стиль боя, используйте силу прорицателя, исследуйте разнообразные ландшафты и разгадывайте тайны Царства Руин.

Находясь в первобытную эпоху, этот мир, созданный стихийной силой Саги Создателя, однажды был поражен бедствием из другого мира, вызвав рассеивание стихийных душ, и мир разделился на четыре континента, в то время как его создатель пропал без вести...

Спустя тысячелетия молодой человек по имени Каку, живущий в огромных снежных горах, вместе с Пигги, летающей свиньей, берет на себя задачу найти потерянные стихийные души под руководством потерянного пророчества. Они отправляются в древнее и фантастическое приключение, чтобы раскрыть правду о бедствии и тайну их происхождения.