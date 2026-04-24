Музыка, бунт и фольклор: Kalanoro превращает малагасийские легенды в яркое приключение

New Tales и Red Raketa Studio представили Kalanoro — экшен-приключение, вдохновлённое малагасийским фольклором, которое выйдет летом на консолях и ПК. На фоне однотипных фэнтези-проектов игра сразу выделяется культурным источником и необычной подачей.

Сюжет переносит игроков в Лемурию — яркий островной мир, где ведьма Ранени устраивает собственную «диктатуру с концертом». Главный герой Калакели — маленький Каланоро из местных легенд, которого судьба неожиданно назначает спасителем. Уже сама завязка выглядит как смесь сказки и сатиры, что для жанра редкость.

Геймплей строится на сочетании платформера, боёв и музыкального приключения. Игроки используют необычные способности и подручные предметы — от бытовых вещей до магических приёмов. На бумаге это звучит хаотично, но именно такой «контролируемый беспорядок» часто делает инди-проекты запоминающимися.

Важная часть игры — сбор музыкальной группы. По мере прохождения игрок спасает артистов, расширяет состав команды и управляет её развитием между выступлениями. Это добавляет игре почти «туровый» ритм, что выгодно отличает её от типичных приключений с линейной структурой.

Отдельно стоит отметить саундтрек с участием малагасийских исполнителей. Это не просто декоративный элемент, а часть общей идеи — показать культуру Мадагаскара через игру, а не поверх неё.

В итоге Kalanoro выглядит как смелая попытка объединить платформер, музыку и культурное наследие в одном проекте. И если разработчикам удастся удержать баланс между хаосом и структурой, игра может стать одним из самых необычных инди-релизов лета.