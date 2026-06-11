Музыкальная революция на острове: Kalanoro превращает малагасийский фольклор в одно из самых необычных приключений лета

Издательство New Tales и студия Red Raketa объявили, что приключенческий экшен Kalanoro выйдет 27 августа на PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch и PC. Уже сейчас пользователи Steam могут познакомиться с проектом благодаря демоверсии.

События игры разворачиваются в ярком мире Лемурии, вдохновлённом культурой и мифологией Мадагаскара. Главным героем станет Калакели — существо из местного фольклора, которому предстоит бросить вызов ведьме Ранени, захватившей власть на острове. Однако спасать мир придётся необычным способом: собирая музыкальную группу и устраивая концерты, способные вдохновить жителей на сопротивление.

Разработчики обещают сочетание платформинга, экшена и музыкального приключения. Игрокам предстоит исследовать разнообразные локации, сражаться с врагами при помощи мистических способностей и самых неожиданных предметов вроде сковородок и тапочек, а также искать новых участников для своей команды.

Особое внимание авторы уделяют музыкальной составляющей. В создании саундтрека приняли участие известные малагасийские исполнители, а сама история строится вокруг силы творчества и коллективного духа. Между миссиями игрокам предстоит поддерживать отношения внутри группы и путешествовать по острову на старом такси-бруссе, выполняющем роль передвижной базы.

Kalanoro выглядит не просто очередным инди-приключением, а редкой возможностью познакомиться с культурой Мадагаскара через интерактивную историю. Для молодой студии Red Raketa это ещё и шанс заявить о себе на мировой сцене с проектом, который заметно выделяется на фоне привычных фэнтезийных миров.