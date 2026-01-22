"Эта вампирша хочет не только вашей крови": в Steam выйдет ролевая игра Kalyskah с откровенными сценами и наготой

Пока фанаты Vampire: The Masquerade - Bloodlines приходят в себя после неоднозначного релиза сиквела, а The Elder Scrolls все еще находится в далекой перспективе, инди-разработчики решили взять дело в свои руки и предложить геймерам то, чего так часто не хватает в ААА-блокбастерах. Забудьте о цензуре и стеснительных камерах, улетающих в потолок во время романтики. На горизонте маячит проект, который не боится смешивать мрачное темное фэнтези с контентом «только для взрослых».

В Steam готовится к выходу амбициозная экшен-RPG Kalyskah. Игрокам предстоит примерить роль Калиски Карнштейн — первой вампирши, пробудившейся после тысячелетнего сна. Ей предстоит восстановить свою армию, найти предателей и вернуть былое могущество. Геймплей сочетает в себе динамичные бои на мечах, стелс с высасыванием крови из шеи жертв и ролевую систему. Но главной фишкой стали полностью анимированные сцены соблазнения, которые авторы обещают вписать в повествование. В союзники (и, вероятно, не только) можно будет записать волшебниц, людей и даже орков.

В начале 2026 года разработчики поделились масштабными планами на будущее, разделив стратегию развития на пять ключевых направлений. После сложного перехода на Unreal Engine 5, команда намерена сфокусироваться на полировке проекта.

Планы на 2026 год:

Переработка боя: Создание новой системы сражений (MVP) и повторное введение разнообразного оружия, так как текущая реализация вызывает вопросы у аудитории.

Сюжет: Завершение основной истории пролога и введение новых квестов (например, квест Немезиды).

Бюджетные реалии: Авторы честно признались, что работают по «Плану А» (экономия) и «Плану Б» (расширение штата). Сейчас у студии нет средств на отдельного левел-дизайнера, и эту роль выполняет ведущий программист. Однако, если продажи и поддержка вырастут, команда наймет специалистов для улучшения графики, создания новой одежды/причесок и доработки звукового сопровождения.

Авторы настроены оптимистично и обещают, что 2026 год станет поворотным для проекта, который сейчас находится в активной стадии доработки. Релиз в раннем доступе или крупное обновление планируется в первом квартале 2026 года, а в Steam уже доступна демоверсия.