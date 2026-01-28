Запуск вампирской ролевой игры Kalyskah в раннем доступе перенесён на июнь 2026 года

Всё новые сведения о вампирской ролевой игре Kalyskah появляются по мере приближения её выхода в Steam. Ранее разработчики уже публиковали информацию о планах по проекту на 2026 год. Теперь же они поделились подробностями о боевой системе.

Команда Nobre Lobo планирует сделать бои динамичными и захватывающими за счёт системы, основой которой должны стать выполнение комбинаций при атаке, парирования, а также агрессивный натиск на врагов. Сочетание этих элементов должно увеличивать скорость и урон главной героини, а также значительно сокращать параметр устойчивости врагов, падение которого может приводить к их оглушению, что в свою очередь позволит протагонистке проводить завершающие удары.

По словам разработчиков, описанная система должна поощрять игроков действовать в сражениях решительно и агрессивно. Использование такого стиля будет сопряжено с рисками, но, как рассчитывают создатели игры, именно всё это вместе должно передать суть вампирского безумия и хищнической натуры главной героини.

Разработчики планируют сначала внедрить описанную боевую систему в демоверсию игры, получить отзывы от игроков, а затем дорабатывать её для полной версии игры. Из-за масштабных обновлений коллективу Nobre Lobo пришлось перенести запуск Kalyskah в раннем доступе в Steam на июнь 2026 года.

Кроме того, студия объявила о расширении команды с целью усиленной подготовки к релизу игры, а также её поддержке в раннем доступе.