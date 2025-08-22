ЧАТ ИГРЫ
Kamaeru: A Frog Refuge 08.06.2024
Инди, Другой симулятор
3.6 5 оценок

В Epic Games Store стартовала раздача симулятора заповедника Kamaeru: A Frog Refuge и головоломки Strange Horticulture

KoRnEr KoRnEr

Началась еженедельная раздача EGS и желающие могут забрать казуальный симулятор коллекционирования лягушек Kamaeru: A Frog Refuge, а также мистическую головоломку Strange Horticulture.

Kamaeru: A Frog Refuge — уютная игра, где нужно кормить, разводить и фотографировать лягушек, восстанавливать болота, участвовать в специальной мини-игре по разведению земноводных и украшать их жилище. Проект имеет 86% рейтинга в Steam.

Strange Horticulture - мистическая головоломка про магазин загадочных растений. Ищите и изучайте образцы, заботьтесь о коте, подружитесь с ведьмами или вступите в секту. Меняйте сюжет с помощью своей растущей коллекции и раскрывайте мрачные тайны Андермира. В Steam есть 94% положительных отзывов.

28 августа Epic Games Store раздаст знаменитое приключение Machinarium и гонки с видом сверху Make Way. (В России не доступна).

Комментарии: 2
kotasha

Раздача полный проходняк, следящая более меняя хоть что та.

2
Котян Сутоевич