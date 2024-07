Анонсирована 16-битная игра в жанре beat 'em up с боковой прокруткой The Karate Kid: Street Rumble

Издатель GameMill Entertainment анонсировал The Karate Kid: Street Rumble, 16-битную игру в жанре beat 'em up с боковой прокруткой для PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Switch и ПК (Steam). Она выйдет 20 сентября.

В игре, действие которой происходит в 1980-х годах, будут представлены игровые персонажи Дэниел Руссо, мистер Мияги, Кумико или Али Миллс, а также классические противники, такие как Джонни Лоуренс, Джон Криз, Терри Сильвер и другие, на 12 уровнях.