Alawar анонсировала Karate Survivor: экшн 80-х встречает хаос в стиле Roguelite

Alawar сегодня представила Karate Survivor, динамичную игру на выживание, ориентированную на ближний бой, вдохновленную боевиками 80-х. Станьте мастером боевых искусств, используя кулаки, ноги и окружающую среду, чтобы сражаться с безжалостными головорезами. Применяйте разрушительные комбо, оттачивайте свои боевые навыки и не забывайте: ваша окружающая среда — ваш арсенал.

В Karate Survivor используйте все, что угодно, от пластикового фламинго до ручки швабры, чтобы уничтожить своих врагов. Освойте обширную библиотеку атак и применяйте сокрушительные комбо, чтобы победить своих врагов. Манипулирование окружающей средой — ключ к выживанию. Толкайте предметы, вызывайте обрушение лесов или ударяйте их дверцей микроволновки.

Создайте свой собственный стиль боя в Karate Survivor, имея в своем распоряжении сотни атак. Объединяйте до шести приемов в уникальные комбинации, соответствующие вашему стратегическому подходу. Исследуйте разнообразные среды, каждая из которых предлагает уникальные испытания и боевые предметы. Побеждайте грозных боссов в каждой зоне, доводя свое мастерство боевых искусств до предела.