Рогалик Karate Survivor, вдохновлённый боевиками 80-х годов, вышел на ПК

Karate Survivor, динамичная игра в жанре рогалик, вдохновленная боевиками 80-х годов, вышел на ПК в Steam. Станьте мастером боевых искусств, применяйте сокрушительные комбо, оттачивайте свои боевые навыки и используйте кулаки, ноги и все, что попадется вам под руку, чтобы уничтожать орды врагов.

В Karate Survivor используйте швабры, пластиковые фламинго, бейсбольные биты, тарелки, дверцы микроволновок и многое другое, чтобы побеждать врагов в самых разных местах. Будь то городские переулки или местный магазин, ваше выживание будет зависеть от вашей способности адаптироваться к окружающей среде. Запускайте строительные леса, чтобы они обрушились, и толкайте предметы, чтобы победить грозных боссов в каждой зоне, но не забывайте о своем самом мощном оружии: кулаках и ногах. С сотнями атак и комбо, которые можно добавить в свой боевой арсенал, экспериментируйте, чтобы открыть и найти свой собственный стиль боя.