В Karate Survivor появился "Бесконечный режим" с постоянно меняющейся ареной

«Рогалик» Karate Survivor обзавёлся новым «Бесконечным режимом» — достаточно просто обновить игру до версии 1.2.0.277, и можно сразу же прыгать в бой.

В чём особенность этого режима? С каждой новой волной противники становятся всё сильнее, а сама арена постоянно преображается — объекты на ней появляются в новых местах, создавая уникальные ситуации для каждого боя. Приятным бонусом стала и обновлённая камера, которая теперь не привязана к персонажу — можно свободно осматривать всё поле боя.

А все навыки, которые вы успели открыть в основной игре, пригодятся и здесь — что бег по стенам, что перекаты через препятствия. Правда, прокачиваться в «Бесконечном режиме» можно только после победы над очередной волной. Ну а для тех, кто любит посоревноваться, добавили таблицы лидеров.