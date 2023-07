Digital Eclipse анонсировала интерактивный документальный фильм о создании легендарной Karateka ©

Digital Eclipse анонсировала The Making of Karateka, первую игру из своей серии Gold Master Series — независимых проектов, посвященных ключевым дизайнерам, студиям и играм, изменившим мир. Она будет выпущена для PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Switch и ПК в Steam в 2023 году.

«Наша миссия [с серией Gold Master] состоит в том, чтобы возвысить эти игры, представляя их в наилучшем свете и помещая в соответствующий исторический контекст. Этот подход мы назвали «интерактивным документальным фильмом», — сказал главный редактор Digital Eclipse Крис Колер. «Если вы играли в прошлогоднюю Atari 50: The Anniversary Celebration, вы почувствовали вкус этого подхода. В Gold Master Series мы собираемся глубоко погрузиться во множество других увлекательных историй из истории видеоигр».

‍Узнайте, как была создана Karateka, из исчерпывающего архива проектной документации, игровых прототипов и совершенно новых видеофункций. Подобно прогулке по музею, вы можете исследовать интерактивные временные шкалы в своем собственном темпе. Хронология показывает, как Karateka стала одной из первых игр, включающих кинематографические сцены, движущийся оригинальный саундтрек, ротоскопированную анимацию и историю любви в голливудском стиле, что повлияло на последующие десятилетия игр.

В любое время играйте в версии оригинальных игр Karateka с идеальной точностью до пикселя и во множество ранее не публиковавшихся ранних прототипов с богатыми функциями качества жизни, такими как сохранение в любом месте, перемотка назад, выбор главы и комментарий режиссера. Затем насладитесь двумя новыми играми, эксклюзивными для The Making of Karateka. Karateka Remastered — это совершенно новая версия оригинальной игры с невырезанным контентом, комментариями, достижениями и многим другим. Deathbounce: Rebounded — это быстрый и безумный твин-стик-шутер, основанный на неопубликованном прототипе.

The Making of Karateka — это первая часть серии Gold Master от Digital Eclipse, которая представляет культовые игры в инновационном формате «интерактивного документального фильма», объединяя общую историю игр и их создателей в одном всеобъемлющем пакете.