The Making of Karateka выходит 29 августа на PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One и ПК; в сентябре для Switch ©

The Making of Karateka будет выпущена для PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One и ПК в Steam, Epic Games Store и GOG 29 августа, а затем Switch в сентябре, объявил разработчик Digital Eclipse.

Узнайте, как создавалась Karateka, из исчерпывающего архива проектной документации, игровых прототипов и совершенно новых видеофункций. Подобно прогулке по музею, вы можете исследовать интерактивные временные шкалы в своем собственном темпе.

Наслаждайтесь идеальными до пикселя версиями оригинальных игр Karateka и множеством ранее не публиковавшихся ранних прототипов с богатыми качественными функциями, такими как сохранение в любом месте, перемотка назад, выбор главы и комментарий режиссера.

Karateka Remastered — это совершенно новая версия оригинальной игры с нарезным контентом, комментариями, достижениями и многим другим. Deathbounce: Rebounded — это быстрый и безумный шутер с двумя джойстиками, основанный на неопубликованном прототипе Джордана Мехнер.

Узнайте, как Karateka стала одной из первых игр, включающих кинематографические сцены, оригинальный саундтрек, ротоскопированную анимацию и историю любви в голливудском стиле, оказавшую влияние на последующие десятилетия игр.