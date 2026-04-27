Анонсирована Karma Exorcist в жанре Metroidvania с элементами восточной мифологии для PS5, Xbox Series, Switch и ПК

Издатель Infini Fun и разработчик Cyclos анонсировали Karma Exorcist, игру в жанре Metroidvania с элементами сайд-скроллинга, посвящённую восточной мифологии. Она будет доступна для PlayStation 5, Xbox Series, Switch и ПК в Steam. Дата релиза пока не объявлена. Для ПК доступно временное тестирование.

Karma Exorcist предлагает свежую интерпретацию подземного мира: добрая и злая карма действуют подобно невидимому магнитному полю, влияя на баланс Трех Миров. Когда злая карма распространяется, следуют бедствия. Чтобы противостоять этому, боги и будды постепенно создали подземный мир — с помощью Супа Мэн По (Зелья Забвения) для стирания восемнадцати уровней Ада для наказания виновных душ и многого другого — все для поддержания цикла существования. Здесь вы исследуете мир мёртвых, который кажется одновременно знакомым и странным.