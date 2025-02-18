Атмосферный трейлер KARMA: the Dark World психологического хоррора раскрывает дату релиза

Психологический хоррор KARMA: the Dark World выйдет 27 марта на PlayStation 5 и ПК (Steam, Epic Games Store, GOG) по цене 24,99. На Xbox Series релиз состоится позже. Игра будет доступна с 10% стартовой скидкой.

KARMA: the Dark World — кинематографический психологический ужастик от первого лица, в котором игрокам предстоит исследовать тайны разума подозреваемых. Сюжет разворачивается в альтернативной реальности послевоенной Германии, где корпорация «Левиафан» контролирует сознание людей.

Агент Макговерн сталкивается с миром обмана и предательства, который заставляет его сомневаться в своей личности. Вдохновленная работами Дэвида Линча, Хидео Кодзимы и Кристофера Нолана, игра обещает захватывающий опыт с потрясающей графикой на движке Unreal Engine 5.