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KARMA: The Dark World 27.03.2025
Адвенчура, Ужасы, Инди, От первого лица
4.6 22 оценки

Атмосферный трейлер KARMA: the Dark World психологического хоррора раскрывает дату релиза

butcher69
Новости

Психологический хоррор KARMA: the Dark World выйдет 27 марта на PlayStation 5 и ПК (Steam, Epic Games Store, GOG) по цене 24,99. На Xbox Series релиз состоится позже. Игра будет доступна с 10% стартовой скидкой.

KARMA: the Dark World — кинематографический психологический ужастик от первого лица, в котором игрокам предстоит исследовать тайны разума подозреваемых. Сюжет разворачивается в альтернативной реальности послевоенной Германии, где корпорация «Левиафан» контролирует сознание людей.

Агент Макговерн сталкивается с миром обмана и предательства, который заставляет его сомневаться в своей личности. Вдохновленная работами Дэвида Линча, Хидео Кодзимы и Кристофера Нолана, игра обещает захватывающий опыт с потрясающей графикой на движке Unreal Engine 5.

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5
Комментарии: 5
Ваш комментарий
Mad_cloud

Ничего не понятно но очень интересно

4
saa0891

Музон шикарный.

2
PROLETARIAN HATRED

Ну разве что, главное чтоб игронтурбонбомбом был потом тоже норм))) а так по видосу чёт как то не очень, обсервер на новый лад?

0
Владимир Омов

ага. музыка бомба

0
hitman47477

очередной хоррор в которым вы должны откладывать кирпичи но хорроры наших времен чет ребят гов...о еще то

0