Авторы сюрреалистического хоррора Karma: The Dark World представили атмосферный сюжетный трейлер

Pollard Studio представила сюжетный трейлер и геймплей Karma: The Dark World — мрачного хоррор-приключения, которое выйдет на PC, PS5 и Xbox Series X|S. Хотя точная дата релиза пока неизвестна, проект уже привлек внимание своей интригующей атмосферой.

Открытие трейлера цитатой Дэвида Линча намекает на сновидческую и тревожную природу игры, где странные и необъяснимые события постепенно обретают смысл. Вдохновленная альтернативной историей, игра переносит нас в Восточную Германию 1984 года, управляемую тоталитарным режимом и мощной корпорацией.

Игроку предстоит стать агентом Дэниелом Макговерном из Бюро мыслей, использующим технологии для проникновения в сознание подозреваемых. Однако герой сталкивается с неожиданным поворотом, который заставляет его сомневаться в реальности и в том, что он считал истиной.