KARMA: The Dark World доберётся до Xbox Series в сентябре - с эксклюзивным эффектом для фоторежима

Психологический хоррор KARMA: The Dark World выйдет на Xbox Series 10 сентября 2025 года, сообщили Wired Productions и студия Pollard. Ранее игра уже появилась на PlayStation 5 и ПК (Steam, Epic Games Store, GOG) — её релиз состоялся 27 марта.

Версия для Xbox предложит эксклюзивную деталь: зелёный фильтр камеры в фоторежиме — приятный бонус для любителей атмосферных снимков.

KARMA — это мрачный, кинематографичный хоррор от первого лица, действие которого разворачивается в антиутопическом мире, где корпорация Leviathan контролирует сознание граждан через тотальную слежку. Игрокам предстоит раскрыть психологические тайны, копаясь в сознании подозреваемых.

Главный герой, агент Роум Дэниел Макговерн, начинает с рутинного расследования, но вскоре его ждёт откровение: реальность, в которой он живёт, может оказаться иллюзией.

Созданная на Unreal Engine 5, игра вдохновлена работами Дэвида Линча, Хидео Кодзимы и Кристофера Нолана и обещает глубокий, тревожный и визуально впечатляющий опыт.