Психологический хоррор KARMA: The Dark World будет издан Wired Productions для PS5, Xbox Series и ПК

Wired Productions выпустит психологический хоррор KARMA: The Dark World от китайского разработчика Pollard Studio для PlayStation 5, Xbox Series и ПК (Steam, Epic Games Store, GOG), сообщила компания. Дата релиза не была объявлена.
«Я увидел в KARMA: The Dark World что-то особенное», — сказал в пресс-релизе управляющий директор Wired Productions Лео Зулло. «Она вызывает эмоции и побуждает игроков думать, чувствовать и подвергать сомнению все. Pollard Studio хотела создать насыщенный кинематографический опыт, и я рад, что нам удалось так тесно с ними сотрудничать. Это действительно захватывающая игра, и мне не терпится рассказать о ней больше».
Продюсер Pollard Studio Лу Чен добавил:
«Мы рады начать новую главу инноваций и творчества. Сегодня мы с гордостью объявляем о знаковом партнерстве с Wired Productions, настоящим и страстным любителем инди-игр. Это сотрудничество означает объединение опыта, расширяющее нашу способность создавать незабываемые игровые впечатления».
Какашка