Психологический хоррор KARMA: The Dark World будет издан Wired Productions для PS5, Xbox Series и ПК

Вы оказываетесь в центре психологического кошмара, где реальность исказилась и превратилась в лабиринт ужасов. Ваша задача — раскрыть тайну своей личности, восстановив свои потерянные воспоминания. Но для этого вам придётся не только исследовать зловещий мир, но и проникать в сознание других существ, которые могут быть как друзьями, так и врагами. Готовы ли вы столкнуться со своими страхами и узнать правду о себе?