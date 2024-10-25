Психологический хоррор Karma: The Dark World получила новый трейлер

Karma: The Dark World получила новый трейлер, демонстрирующий зловещую атмосферу и ужасы, скрытые в сознании персонажей. Созданная на движке Unreal Engine, игра обещает погружение в мир психологического хоррора, где игрокам предстоит взять на себя роль следователя Дэниела Макговерна.

В этой необычной истории главный герой, агент Roam, способен проникать в мозг других людей и исследовать их воспоминания, чтобы раскрыть опасные секреты. По мере продвижения в игре игроки столкнутся с жуткими существами: людьми с мониторами вместо голов и монстрами с множеством рук.

Karma: The Dark World выйдет на PS5, Xbox Series X/S и PC. Демоверсия доступна уже сейчас, предлагая заглянуть в мрачные уголки человеческого подсознания.