Психологический триллер KARMA: The Dark World получил кинематографические фильтры и скидку

Психологический триллер KARMA: The Dark World от независимого издателя Wired Productions и студии Pollard Studio получил важное обновление — режим Free Cinematic Filter Mode. Новая функция, доступная на PC и PS5, позволяет игрокам превратить игру в настоящий визуальный арт-фильм, добавляя глубокий уровень погружения и уникальную атмосферу.

Игрокам теперь доступны шесть художественных фильтров, включая 8MM Film, Fisheye, Dreamcore, Old Film, Low Saturation и мрачный чёрно-белый фильтр, вдохновлённый стилем Nori. Эта опция позволяет адаптировать визуальный стиль игры под своё настроение и делает прохождение ещё более выразительным.

Кроме того, KARMA официально получила статус Steam Deck Verified, что делает её доступной в портативном формате — идеальный способ погрузиться в антиутопическое повествование в любом месте.

Разработанная на движке Unreal Engine 5, игра вдохновлена творчеством Дэвида Линча, Хидео Кодзимы и Кристофера Нолана. Она сочетает мрачную эстетику, элементы психологического хоррора и детективного сюжета. В честь обновления игра доступна со скидкой 20% в Steam и Epic Games Store.