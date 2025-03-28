Психологический триллер Karma: The Dark World получил высокие оценки в Steam

Karma: The Dark World — новый психологический триллер от студии Pollard, выпущенный при поддержке Wired Productions и Gamera Games, уже доступен на PC и PlayStation 5. Игра получила 92% положительных отзывов в Steam, хотя некоторые игроки жалуются на технические проблемы и неудобное управление.

Рецензенты на Metacritic оказались строже: средний балл составляет 75 на PC и 75 на PS5. Критики отмечают сильное повествование и глубокий смысл, но считают, что игре не хватает уникальности, чтобы стать по-настоящему незабываемой.

До 10 апреля Karma: The Dark World можно приобрести в Steam со скидкой за 792 рубля. Игра поддерживает русский язык, а также доступна демоверсия, позволяющая оценить мрачную атмосферу и напряжённый геймплей перед покупкой.