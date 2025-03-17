Сюрреалистический хоррор Karma: The Dark World получил демоверсию на ПК и консолях

Издательство Wired Productions и разработчик Pollard Studio выпустили демоверсию психологического хоррора Karma: The Dark World для PlayStation 5 и ПК. Демоверсия доступна в PlayStation Store и Steam, предоставляя игрокам возможность ознакомиться с первым часом игры, который включает пролог и вводную часть с главным героем Дэниелом.

Karma: The Dark World — это кинематографический психологический триллер, действие которого разворачивается в альтернативной временной шкале Восточной Германии 1984 года. В этом антиутопическом мире корпорация «Левиафан» жестко контролирует общество с помощью слежки и наркотиков, обещая утопию тем, кто служит.

Игроки примут на себя роль агента Roam — Дэниела Макговерна, который расследует загадочные события в институте Уинстона. Используя инструменты расследования и погружение в воспоминания подозреваемых, необходимо разгадать правду. Визуальные эффекты нового поколения, созданные на движке Unreal Engine 5, и уникальный саундтрек с поддержкой Dolby Atmos обещают погрузить в мир игры.

Полный релиз Karma: The Dark World состоится 27 марта 2025 года на PS5 и ПК.