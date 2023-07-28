В Steam вышел бесплатный пролог аркадных гонок The Karters 2: Turbo Charged

The Karters 2: Turbo Charged объединяет лучшие особенности Mario Kart и Crash Team Racing, а также добавляет множество уникальных и новых элементов для незабываемого гоночного опыта на платформе Steam и Steam Deck! Пролог предлагает часы геймплея и дает представление о полной версии, позволяя вам испытать игру в концентрированной форме! Соревнуйтесь со своими друзьями в напряженных гонках на разделенном экране! Отправляйтесь в захватывающую одиночную кампанию с 20 испытаниями на 4 уровнях сложности!