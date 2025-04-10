DLC для Katana ZERO не отменили - авторы проекта подтвердили скорый выход

Хорошие новости для фанатов Katana ZERO: бесплатное DLC, которое долгое время находилось в разработке, не отменено. Студия Askiisoft выпустила новый трейлер, подтвердив, что работа над дополнительным контентом близится к завершению.

DLC добавит в игру новых персонажей, уровни, геймплейные механики и сюжетные элементы. Хотя точная дата релиза пока не называется, разработчики утверждают, что дополнение выйдет уже скоро.

Напомним, что масштабное DLC для Katana ZERO будет абсолютно бесплатным для всех владельцев игры.

Релиз Katana ZERO состоялся 18 апреля 2019 года. Игра доступна на ПК, Nintendo Switch, MacOS. В игре реализована гибкая система диалогов, в которой персонаж может прерывать и оскорблять своего оппонента.