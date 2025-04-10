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Katana ZERO 18.04.2019
Экшен, Инди, Ретро, Научная фантастика , Киберпанк
8.7 248 оценок

DLC для Katana ZERO не отменили - авторы проекта подтвердили скорый выход

Simple Jack Simple Jack

Хорошие новости для фанатов Katana ZERO: бесплатное DLC, которое долгое время находилось в разработке, не отменено. Студия Askiisoft выпустила новый трейлер, подтвердив, что работа над дополнительным контентом близится к завершению.

DLC добавит в игру новых персонажей, уровни, геймплейные механики и сюжетные элементы. Хотя точная дата релиза пока не называется, разработчики утверждают, что дополнение выйдет уже скоро.

Напомним, что масштабное DLC для Katana ZERO будет абсолютно бесплатным для всех владельцев игры.

Релиз Katana ZERO состоялся 18 апреля 2019 года. Игра доступна на ПК, Nintendo Switch, MacOS. В игре реализована гибкая система диалогов, в которой персонаж может прерывать и оскорблять своего оппонента.

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3
Комментарии: 3
Ваш комментарий
shit again

Очень жду

3
Mad_cloud

Не прошло и сто лет

2
smallhell

Наверно, кстати, жизнеспособная стратегия, выпуская DLC бесплатным, рассчитывать на прибыль от новых продаж.
Тип, можно даже написать, что вместо дойки базы фанатов разработчик делает ставку на ее расширение.