Вышел тизер дополнения для Katana ZERO - разработчик рассказал о масштабах DLC

Создатель Katana ZERO представил новый тизер и поделился подробностями о работе над долгожданным дополнением. По его словам, DLC получилось значительно масштабнее, чем планировалось изначально — теперь оно сопоставимо с полноценным сиквелом. Кроме того, для него готовят саундтрек из более чем 30 новых треков.

«Всем привет! Я всё ещё усердно работаю над DLC для Katana ZERO. Мы сделали его больше. Оно размером с полноценный сиквел, плюс саундтрек из более чем 30 новых песен. Дальше будет больше новостей. Спасибо за вашу постоянную поддержку!» — написал разработчик.

Разработчик поблагодарил игроков за поддержку и пообещал делиться дальнейшими новостями. Конкретная дата выхода или даже релизное окно у дополнения пока отсутствуют.