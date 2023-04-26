Приключенческая игра про ниндзя Katana-Ra: Shinobi Rising вышла для ПК в Steam ©

Лондонский (Великобритания) разработчик инди-игр W.R.K.S Games объявил, что приключенческая игра про ниндзя Katana-Ra: Shinobi Rising стала доступна для ПК в Steam.

Katana-Ra: Shinobi Rising — это приключенческий экшн, действие которого происходит во вселенной киберпанка в японском стиле, где игроки берут на себя роль молодого шиноби и должны раскрыть тайну убийства в течение восьми часов.

Игра предлагает сочетание скрытного боя, головоломок и раскрытия подсказок, а также впечатляющую графику и захватывающую сюжетную линию. Геймплей рассчитан на время, и игроки должны мчаться на время, чтобы раскрыть правду о гнусном преступлении.

В Katana-Ra: Shinobi Rising игроки должны исследовать сложную и многоуровневую среду, чтобы найти подсказки, используя свое чувство Шиноби. Они могут собирать предметы, найденные в деревне, чтобы создавать то, что им нужно, обращая внимание на шум и события, что в конечном итоге приведет их к истине или смерти.

Особенности: