Приключенческая игра про ниндзя Katana-Ra: Shinobi Rising вышла для ПК в Steam

Лондонский (Великобритания) разработчик инди-игр W.R.K.S Games объявил, что приключенческая игра про ниндзя Katana-Ra: Shinobi Rising стала доступна для ПК в Steam.
Katana-Ra: Shinobi Rising — это приключенческий экшн, действие которого происходит во вселенной киберпанка в японском стиле, где игроки берут на себя роль молодого шиноби и должны раскрыть тайну убийства в течение восьми часов.
Игра предлагает сочетание скрытного боя, головоломок и раскрытия подсказок, а также впечатляющую графику и захватывающую сюжетную линию. Геймплей рассчитан на время, и игроки должны мчаться на время, чтобы раскрыть правду о гнусном преступлении.
В Katana-Ra: Shinobi Rising игроки должны исследовать сложную и многоуровневую среду, чтобы найти подсказки, используя свое чувство Шиноби. Они могут собирать предметы, найденные в деревне, чтобы создавать то, что им нужно, обращая внимание на шум и события, что в конечном итоге приведет их к истине или смерти.
Особенности:
- Раскройте тайну убийства и найдите виновного в смерти невинной наследницы.
- Действие происходит в японской киберпанк-вселенной Katana-Ra.
- Скрытый бой, головоломки и подсказки, которые нужно раскрыть.
- Игра проходит в режиме реального времени более 8 часов.
- Игроки должны исследовать сложную многоуровневую среду как в помещении, так и на открытом воздухе, чтобы найти подсказки.
- Использует чувство шиноби, чтобы находить интересные места и раскрывать правду.
- Система крафта с использованием предметов, найденных в деревне.
- Игроки могут играть в полностью скрытом режиме или смешать боевые действия.
- Смерть ускоряет время, в то время как душа воскресает, поэтому игроки должны тщательно выбирать бои.
- Увлекательный сюжет с потрясающей графикой.