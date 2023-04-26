Katana-Ra: Shinobi Rising 25.04.2023
5.5 14 оценок

Приключенческая игра про ниндзя Katana-Ra: Shinobi Rising вышла для ПК в Steam

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monk70
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Лондонский (Великобритания) разработчик инди-игр W.R.K.S Games объявил, что приключенческая игра про ниндзя Katana-Ra: Shinobi Rising стала доступна для ПК в Steam.

Katana-Ra: Shinobi Rising — это приключенческий экшн, действие которого происходит во вселенной киберпанка в японском стиле, где игроки берут на себя роль молодого шиноби и должны раскрыть тайну убийства в течение восьми часов.

Игра предлагает сочетание скрытного боя, головоломок и раскрытия подсказок, а также впечатляющую графику и захватывающую сюжетную линию. Геймплей рассчитан на время, и игроки должны мчаться на время, чтобы раскрыть правду о гнусном преступлении.

В Katana-Ra: Shinobi Rising игроки должны исследовать сложную и многоуровневую среду, чтобы найти подсказки, используя свое чувство Шиноби. Они могут собирать предметы, найденные в деревне, чтобы создавать то, что им нужно, обращая внимание на шум и события, что в конечном итоге приведет их к истине или смерти.

Особенности:

  • Раскройте тайну убийства и найдите виновного в смерти невинной наследницы.
  • Действие происходит в японской киберпанк-вселенной Katana-Ra.
  • Скрытый бой, головоломки и подсказки, которые нужно раскрыть.
  • Игра проходит в режиме реального времени более 8 часов.
  • Игроки должны исследовать сложную многоуровневую среду как в помещении, так и на открытом воздухе, чтобы найти подсказки.
  • Использует чувство шиноби, чтобы находить интересные места и раскрывать правду.
  • Система крафта с использованием предметов, найденных в деревне.
  • Игроки могут играть в полностью скрытом режиме или смешать боевые действия.
  • Смерть ускоряет время, в то время как душа воскресает, поэтому игроки должны тщательно выбирать бои.
  • Увлекательный сюжет с потрясающей графикой.
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