Вышел 9-минутный геймплейный ролик Katana-Ra: Shinobi Rising ©

Поклонники долгожданной компьютерной игры Shinobi Rising наконец-то могут увидеть, что их ждет, посмотрев эпический 9-минутный игровой трейлер. Трейлер демонстрирует некоторые ключевые игровые функции игры, давая фанатам представление о том, чего они могут ожидать, когда игра выйдет в конце этого месяца.

Трейлер отправляет в путешествие по миру Shinobi Rising, демонстрируя потрясающую графику, сложную боевую механику и захватывающий игровой процесс. Сосредоточившись на скрытности, игроки должны использовать свою хитрость и ловкость, чтобы перемещаться по городу, уничтожая врагов точными ударами и избегая обнаружения, используя окружающую среду в своих интересах.

Shinobi Rising — это захватывающая игра, сочетающая в себе элементы скрытности, детективной работы и разгадывания тайн, действие которой происходит в вымышленном феодальном японском мире с элементами киберпанка Katana-Ra.

Игра выйдет 25 апреля для ПК в Steam и Epic Games Store.