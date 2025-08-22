Экшен-рогалик Katanaut получил новый трейлер и дату релиза на ПК

Инди-игр студия Voidmaw LLC, что Katanaut, пиксельная игра в жанре экшн-рогалик, выйдет на ПК в Steam уже 10 сентября 2025 года. Также планируется и консольный релиз, правда о сроках выхода и платформах пока ничего не сообщается. Анонс состоялся во время Future Games Show на выставке gamescom 2025.
Katanaut - это жестокий 2D-платформеров с элементами роуглайка. В игре вам нужно будет бегать, резать и уворачиваться от полчищ врагов, пока вы будете разгадывать тайну загадочнаой аварии на космической станции.
Когда станция медленно выходит из-под контроля, а ее некогда человеческие обитатели внезапно трансформируются в ужасающих существ, вы становитесь тем самым «счастливчиком», который должен выяснить, что же случилось... если, конечно, сумеете пережить все те испытания, которые ждут вас на этой зловещей, огромной космической станции.
Да какой Катанаут, опять духота метроидванская с заезженной тематикой самураев. В Стиме скоро выходит Futa Runner: Big Dick Edition. Игра от самого отбитого инди-разраба, вот что точно стоит внимания))