Экшен-рогалик Katanaut получил новый трейлер и дату релиза на ПК

Инди-игр студия Voidmaw LLC, что Katanaut, пиксельная игра в жанре экшн-рогалик, выйдет на ПК в Steam уже 10 сентября 2025 года. Также планируется и консольный релиз, правда о сроках выхода и платформах пока ничего не сообщается. Анонс состоялся во время Future Games Show на выставке gamescom 2025.

Katanaut - это жестокий 2D-платформеров с элементами роуглайка. В игре вам нужно будет бегать, резать и уворачиваться от полчищ врагов, пока вы будете разгадывать тайну загадочнаой аварии на космической станции.

Когда станция медленно выходит из-под контроля, а ее некогда человеческие обитатели внезапно трансформируются в ужасающих существ, вы становитесь тем самым «счастливчиком», который должен выяснить, что же случилось... если, конечно, сумеете пережить все те испытания, которые ждут вас на этой зловещей, огромной космической станции.