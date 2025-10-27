Katanaut оказалась незаметной между гигантами - 52 тысячи желаний не спасли метроидванию от забвения

Современная игровая индустрия живёт по закону «тайминга», и история Katanaut стала болезненным напоминанием о том, как важно выбрать правильный момент для релиза. Метроидвания с динамичным экшеном и ретро-стилистикой собрала 52 тысячи добавлений в списки желаний Steam, но её запуск оказался катастрофически неудачным.

Разработчик игры, инди-создатель Юджин, признался в социальной сети X:

«Я закончил свою первую игру, Katanaut. За 10 месяцев её добавили в списки желаний 52 тысячи раз... и я выпустил её между Silksong и Hades 2».

Действительно, сентябрь стал жарким месяцем: Hollow Knight: Silksong, один из самых ожидаемых релизов последних лет, вышел в начале месяца, буквально парализовав цифровые площадки от наплыва игроков. А уже 25 сентября последовал релиз Hades 2, наделавший не меньше шума. Katanaut же вышла 10 сентября — аккурат между этими двумя громкими событиями, и в итоге затерялась в тени гигантов.

Несмотря на все усилия — включая скидку 25% — игра не смогла привлечь широкую аудиторию. Пиковое количество игроков в день релиза составило всего 11 человек, а спустя месяц — не более 34 одновременно.

Эксперты отмечают, что списки желаний не всегда отражают реальный интерес. Куда важнее вовлечённость аудитории — активность в соцсетях, комментарии и взаимодействие с контентом. В случае с Katanaut, похоже, большинство «желающих» так и не дошли до покупки.

Тем не менее, те, кто всё же попробовал игру, оценили её по достоинству. На Steam у Katanaut 91% положительных отзывов, а игроки описывают её как «ребёнка Doom и Dead Cells». Похоже, Юджин создал достойный проект, но выпустил его в худшее возможное время.

Katanaut — напоминание всем независимым разработчикам: даже хорошая игра может утонуть в тени громких релизов, если выбрать неправильный момент для дебюта.