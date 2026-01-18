Бесплатная визуальная новелла Katawa Shoujo про отношения с девушками-инвалидами получила русский перевод в Steam

Обновление от 17 января 2026 года для Steam-версии эротической визуальной новеллы Katawa Shoujo добавило в новеллу перевод на различные языки, среди которых китайский, корейский, португальский, немецкий, польский и даже русский. Русский перевод был выполнен командой Novellae Subs.

Сюжет новеллы Katawa Shoujo рассказывает историю обычного японского школьника Хисао Накая, у которого обнаруживается серьёзное заболевание сердца, в результате чего его семья принимает решение перевести его в школу-интернат для детей с ограниченными возможностями Ямаку, где молодой человек пытается принять своё новое состояние и учится относиться к людям с инвалидностью проще. В процессе сюжета Хисао может найти свою любовь, или же остаться в полном одиночестве. Оригинальная новелла была выпущена в 2012 году комадой Four Leaf Studios выходцами с анонимной имиджборды 4chan.

Стоит отметить что в Steam-версии были вырезаны все эротические сцены для того, чтобы пройти критарии одобрения площадки.