В легендарную визуальную новеллу Katawa Shoujo официально добавили русские субтитры

Легендарная бесплатная визуальная новелла Katawa Shoujo, созданная международной командой разработчиков Four Leaf Studios, отмечает свое 14-летие, в честь чего было выпущено масштабное обновление, значительно расширяющее языковую доступность игры. Новый патч добавляет в новеллу поддержку семи новых языков, включая русский.
"Огромное спасибо всем, кто был вовлечен в создание фанатских переводов!" - говорится в официальном сообщении, отмечающем титанический труд локализационных команд, чьи работы теперь интегрированы в игру.
Проект, зародившийся на 4chan и вдохновленный творчеством художника RAITA, за полтора десятилетия превратился в культурный феномен, тронувший сердца миллионов игроков по всему миру своей деликатной и глубокой проработкой сложных тем. Несмотря на то, что основная работа над игрой была завершена много лет назад, ее наследие продолжает жить и развиваться благодаря неугасающей активности и любви мирового сообщества, что и доказало сегодняшнее значимое обновление.
Настока легендарная, что я уверен 95% прочитавших эту новость впервые узнали о ее существовании
Да вот спросить хотел, шо это такое.
Ошибаешься, 99% прочитавших впервые узнали. Зато теперь просвещённы, стоим под лучами легенды.
Для таких новость будет отличной возможностью ознакомиться с легендой. На Западе Катава легендарная, да и у нас тоже среди тех, кто в теме, ибо стала вдохновителем Бесконечного лета.
Легенда легенд прям
В старой (почти 15 лет) бесплатной новелле которую можно скачать и без всяких стимов всё равно больше народу, чем во многих новых индюшатинах и даже ААА...АА-играх.
"Субтитры". Рукалицо.