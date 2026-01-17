В легендарную визуальную новеллу Katawa Shoujo официально добавили русские субтитры

Легендарная бесплатная визуальная новелла Katawa Shoujo, созданная международной командой разработчиков Four Leaf Studios, отмечает свое 14-летие, в честь чего было выпущено масштабное обновление, значительно расширяющее языковую доступность игры. Новый патч добавляет в новеллу поддержку семи новых языков, включая русский.

"Огромное спасибо всем, кто был вовлечен в создание фанатских переводов!" - говорится в официальном сообщении, отмечающем титанический труд локализационных команд, чьи работы теперь интегрированы в игру.

Проект, зародившийся на 4chan и вдохновленный творчеством художника RAITA, за полтора десятилетия превратился в культурный феномен, тронувший сердца миллионов игроков по всему миру своей деликатной и глубокой проработкой сложных тем. Несмотря на то, что основная работа над игрой была завершена много лет назад, ее наследие продолжает жить и развиваться благодаря неугасающей активности и любви мирового сообщества, что и доказало сегодняшнее значимое обновление.