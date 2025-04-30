Детективное Point-and-click-приключение Kathy Rain 2: Soothsayer выйдет в конце мая

Продолжение point-and-click игры Kathy Rain с подзаголовком Soothsayer выйдет 20 мая на PC в Steam. Об этом объявили студия Clifftop Games и издатель Raw Fury.

Сюжет нового триллера переносит игроков в 1998 год. Частный детектив Кэти Рейн на мели: техника едва жива, холодильник пуст, а надвигающееся выселение стучится в дверь. Однако шанс на спасение появляется в виде нового дела — серийный убийца по прозвищу Прорицатель терроризирует город Кассиди, и за его поимку обещано щедрое вознаграждение. Так начинается самое опасное расследование в жизни Кэти.

Игроков ждет атмосферная детективная история с мрачным пиксель-артом в высоком разрешении, динамическим освещением, глубоким сюжетом и живыми персонажами. К своим ролям возвращаются Ариэль Сигел и другие актеры озвучки оригинала. Вас ждут новые локации, множество улик и возможность делать заметки в блокноте Кэти, чтобы шаг за шагом раскрыть тайну Прорицателя.