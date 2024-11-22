Raw Fury анонсирует Kathy Rain 2: Soothsayer с доступом к демоверсии

Инди-издатель Raw Fury и разработчик Clifftop Games представили Kathy Rain 2: Soothsayer, вторую часть в point-and-click серии Kathy Rain. В новом городском триллере нищая частная преследовательница преступлений Кэти Рейн приступит к своему самому опасному делу — преследованию печально известного серийного убийцы, Прорицателя.



Спустя три года после своего расследования в Конвелл-Спрингс, Кэти Рейн расследует совершенно новое дело, связанное с чередой убийств, которые парализовали столичный город Кэссиди. Игроки должны помочь Кэти Рейн найти улики, собрать доказательства, связать точки и противостоять убийце, прежде чем охотник станет охотой... определит ли это дело ее карьеру или сделает ее следующей жертвой «Прорицателя»...?

В Kathy Rain 2: Soothsayer представлены ключевые элементы игрового процесса, в том числе: