Raw Fury анонсирует Kathy Rain 2: Soothsayer с доступом к демоверсии

Инди-издатель Raw Fury и разработчик Clifftop Games представили Kathy Rain 2: Soothsayer, вторую часть в point-and-click серии Kathy Rain. В новом городском триллере нищая частная преследовательница преступлений Кэти Рейн приступит к своему самому опасному делу — преследованию печально известного серийного убийцы, Прорицателя.
Спустя три года после своего расследования в Конвелл-Спрингс, Кэти Рейн расследует совершенно новое дело, связанное с чередой убийств, которые парализовали столичный город Кэссиди. Игроки должны помочь Кэти Рейн найти улики, собрать доказательства, связать точки и противостоять убийце, прежде чем охотник станет охотой... определит ли это дело ее карьеру или сделает ее следующей жертвой «Прорицателя»...?
В Kathy Rain 2: Soothsayer представлены ключевые элементы игрового процесса, в том числе:
- Городской триллер в жанре point-and-click — расследуйте второе дело вместе с Кэти Рейн в совершенно новом приключении, которое одновременно и захватывающее, и эмоциональное. Подходит как новичкам, так и поклонникам серии.
- Улучшенная графика. Взгляните на Кэти Рейн по-новому благодаря пиксельной графике в высоком разрешении, которая дополняет суровый мир Кэти, а также таким современным функциям, как динамическое освещение и отражения на поверхности.
- Потрясающие кинематографические сцены. Наблюдайте за развитием сюжета с помощью красивых нарисованных от руки сцен и портретов персонажей.
- Больше, чем когда-либо — пройдите самую длинную игру студии Clifftop Games с глубоким сюжетом, охватывающим множество разнообразных локаций и широкий круг персонажей.
- Знакомые голоса — Ариэль Сигел возвращается в роли Кэти Рейн, наряду с другими знакомыми голосами в ролях второго плана!
- Сделайте заметку - Запишите интересные выводы в блокнот Кэти и ссылайтесь на них в своем расследовании. Соедините повествовательные нити для удивительных и удовлетворяющих результатов.