Два друга потратили несколько лет на создание Keep Driving - и она может стать самой атмосферной инди-RPG этого года

Инди-студия YCJY Games, состоящая всего из двух друзей, несколько лет трудилась над амбициозной ролевой игрой с открытым миром и элементами менеджмента. Их проект Keep Driving уже набрал 170 000 списков желаемого в Steam, а демоверсию скачали более 70 000 раз. И вот, наконец, релиз игры состоится 6 февраля.

Keep Driving предлагает необычный для RPG сценарий: дорожное путешествие на фестиваль. Игрокам предстоит управлять автомобилем, прокладывать маршрут в процедурно-генерируемом мире, раскладывать инвентарь в стиле «тетриса», а также принимать важные решения. Например, стоит ли подбирать босоногую невесту, голосующую на обочине?

Один из разработчиков описал игру как «управленческую RPG о путешествии, в которой важно и оглядываться назад, и двигаться вперед». В Keep Driving вас ждут:

Попутчики со своими историями и уникальными навыками, которые помогут в пошаговых сражениях.

Настройка, ремонт и модернизация автомобиля.

Работа, добыча ресурсов и исследование необычных маршрутов.

Тактическое управление ресурсами, ведь каждое действие требует энергии, денег, предметов или времени.

Демоверсия Keep Driving по-прежнему доступна в Steam. Судя по ажиотажу, нас ждет одна из самых атмосферных инди-RPG этого года.