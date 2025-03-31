Русская локализация, поддержка геймпадов и выход на консолях: команда Keep Driving поделилась планами на 2025 год

В феврале этого года в Steam вышла игра Keep Driving — это такое приключение на машине в стиле начала 2000-х. Игра людям понравилась, и вот ребята из студии YCJY Games рассказали, что планируют с ней делать дальше.

В этом году они хотят выпустить четыре больших обновления. В апреле добавят поддержку геймпадов и новые места — можно будет заехать в кемпинг, казино, на свалку и заправку. Ещё будут какие-то спреи и наклейки. В мае выйдет ещё одно небольшое обновление, а к лету/осени игру переведут на русский и другие языки. А уже к осени/зиме обещают выпустить игру на консолях. Правда, пока точно не решили на каких именно, но скорее всего в первую очередь на Nintendo Switch.

Только учтите — над игрой работают всего два человека, так что что-то может и задержаться. Если интересно, игру можно купить в Steam за 650 рублей.