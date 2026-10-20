Очередной френдслоп успешно покоряет Steam - демку кооперативного экшена Keep It Up! скачало полмиллиона игроков

Кооперативные хаотичные развлечения для компании друзей, не так давно зародившийся поджанр «френдслоп», продолжает свою доминацию в цифровом магазине Steam. На этот раз рекордом отметился дебютный проект студии Hitbox Entertainment под названием Keep It Up. Бесплатную демоверсию игры загрузило свыше 500 тысяч пользователей задолго до полноценного релиза.

Keep It Up банальна до безобразия, ведь здесь главная задача — удерживать воздушный шарик в воздухе и не давать ему коснуться пола. В матчах могут принимать участие до четырех человек одновременно, а любое падение шарика моментально приводит к провалу сессии. И этого хватило чтобы собрать огромную аудиторию игроков.

Помимо прохождения полосы препятствий, игра предлагает:

физическую песочницу в лобби ожидания со встроенным пространственным голосовым чатом;

детальный редактор персонажей с более чем 25 параметрами настройки внешности;

разблокируемые костюмы и косметические аксессуары.

Студия разработчиков игры состоит всего из четырех человек, которые ранее вместе играли в гастролирующей рок-группе. Они фактически занялись полноценной разработкой Keep It Up лишь в феврале этого года. Тем не менее, этого хватило на успех среди демоверсий и теперь они готовятся выпустить игру в релиз уже под конец 2026 года.