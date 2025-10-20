ЧАТ ИГРЫ
Keeper 17.10.2025
Адвенчура, Квест, От третьего лица
6.4 19 оценок

Очередной коммерческий провал от Microsoft? Пиковый онлайн Keeper от студии Double Fine составил 191 человек

AceTheKing AceTheKing

В пятницу состоялся релиз Keeper - новой игры от студии Double Fine Productions и компании Microsoft.

Игра получила неплохие оценки на Metacritic (78/100), но, судя по всему, с коммерческой точки зрения игра стала очередным провалом Microsoft: в Steam пиковый онлайн игры составил всего 191 человек - это один из худших запусков в истории Xbox Game Studios.

Впрочем стоит ли удивляться, учитывая что Microsoft в очередной раз практически никак не рекламировала игру. Для сравнения: пиковый онлайн предыдущей игры Double Fine, Psychonauts 2, в своё время составил свыше 7 тысяч игроков.

Комментарии:  7
PolGhost

Потому что у Microsoft, как обычно, около нулевой маркетинг (о чем, собственно, в посте и написано). Я бы и не знал, что эта игра вышла, если бы не эта новость, хотя сама игра, вроде и неплохая

Kazerad

Это жопа, нет чтобы делать Бтурал Леджент 2, они всякой мурнёй занимаются)

vertehwost

Мне кажется в такую бредятину просто играть не хочется , по сравнению с тем же Psychonauts и Brütal Legend

нитгитлистер

видел её на торрентах, поставил в будущие закачки ибо что описание что скрины выглядит как атмосферная медитативная бродилка

AleksSem

Зная, какие нынешние майки - Несложно весьма понять))).

Генерал Анатолий

Еще одна жертва геймпасса

Вадим Якимов

в стиме "ой извините", ну ок..)