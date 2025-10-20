Очередной коммерческий провал от Microsoft? Пиковый онлайн Keeper от студии Double Fine составил 191 человек

В пятницу состоялся релиз Keeper - новой игры от студии Double Fine Productions и компании Microsoft.
Игра получила неплохие оценки на Metacritic (78/100), но, судя по всему, с коммерческой точки зрения игра стала очередным провалом Microsoft: в Steam пиковый онлайн игры составил всего 191 человек - это один из худших запусков в истории Xbox Game Studios.
Впрочем стоит ли удивляться, учитывая что Microsoft в очередной раз практически никак не рекламировала игру. Для сравнения: пиковый онлайн предыдущей игры Double Fine, Psychonauts 2, в своё время составил свыше 7 тысяч игроков.
Потому что у Microsoft, как обычно, около нулевой маркетинг (о чем, собственно, в посте и написано). Я бы и не знал, что эта игра вышла, если бы не эта новость, хотя сама игра, вроде и неплохая
Это жопа, нет чтобы делать Бтурал Леджент 2, они всякой мурнёй занимаются)
Мне кажется в такую бредятину просто играть не хочется , по сравнению с тем же Psychonauts и Brütal Legend
видел её на торрентах, поставил в будущие закачки ибо что описание что скрины выглядит как атмосферная медитативная бродилка
Зная, какие нынешние майки - Несложно весьма понять))).
Еще одна жертва геймпасса
в стиме "ой извините", ну ок..)