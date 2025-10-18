Приключение Keeper от студии Double Fine получило высокие оценки от журналистов

Keeper — новейшая игра студии Double Fine, изданная Xbox. Она предлагает игрокам взять на себя роль странствующего маяка. Она имеет рейтинг 78 на MetaCritic и 83 на OpenCritic. Игра получила множество положительных отзывов как визуально впечатляющее и эмоционально захватывающее приключение, в котором повествование без слов, интуитивно понятные головоломки и атмосферный дизайн создают уникальный и запоминающийся опыт. Хотя некоторые указывают на недостатки, такие как поверхностный игровой процесс, ограниченный уровень сложности и короткая продолжительность, все согласны с тем, что Keeper выделяется как смелая, искренняя и изобретательная работа.

100 – Windows Central

Keeper, вероятно, не станет следующим большим хитом Xbox, но это великолепное достижение в плане арт-дирекции, игрового дизайна и спокойного повествования. Keeper – это результат того, что увлечённая и невероятно творческая команда предоставила время и ресурсы, необходимые для создания своего шедевра, и в него хочется играть, не зная о нем ничего.

90 – GameSpot

Keeper – это Double Fine в своей самой лучшей форме: визуальное пиршество, музыкальная поэма, исследование механики движения, история о мире и нашем долге перед ним. Игра ощущается как продолжение предыдущих работ студии, но одновременно свежая и изобретательная. Игры Double Fine всегда были насыщены художественным оформлением, но именно Keeper – игра без слов – позволяет искусству говорить за себя.

80 – Gamereactor

Мне очень нравится Keeper, несмотря на — или, возможно, отчасти из-за — всех его недостатков. Темп игры не всегда правильный, управление неудобный, а концовка, честно говоря, часто оставляет желать лучшего. А ещё есть безмолвное повествование о восстановлении порядка в природе, которое идёт по знакомым местам. Игра увлекательна, и в ней есть несколько хороших моментов, но мы уже видели это много раз. Однако всё это отходит на второй план по сравнению с эксцентричной креативностью и визуальными излишествами, которые Double Fine вкладывает в Keeper.

75 – Game Informer

Keeper во многом странен, и порой скатывается в настоящую психоделию. Если оценивать его как игру, то кое-что мне не понравилось. Однако как произведение искусства и творческий проект он выглядит гораздо лучше.

65 – Destructoid

Keeper – это не столько игра, сколько интерактивная художественная выставка с лёгкими головоломками. Но он короткий и понятный, очень красивый и достаточно увлекательный, чтобы оправдать игру при наличии активной подписки Game Pass.

Keeper доступна на ПК и Xbox Series X|S, а также в Game Pass.