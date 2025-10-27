Тим Шейфер и Ли Петти из Double Fine рассказали о своей игре Keeper

В недавнем подкасте глава студии Double Fine Тим Шейфер и руководитель проекта Ли Петти поделились подробностями о своей новой игре под названием Keeper. Проект представляет собой приключение о ходячем маяке, который ищет свое предназначение в мире, где не осталось людей.

По словам Ли Петти, идея игры зародилась во время пандемии. Вдохновением послужили долгие походы на природе и размышления о том, что стало бы с объектами человеческой цивилизации, если бы люди исчезли. Так родилась концепция маяка, который, потеряв свою первоначальную функцию направлять корабли, отправляется в путешествие в поисках нового смысла. Петти описал этот замысел как интересную метафору.

Разработчики отметили, что создание такой необычной игры стало возможным после приобретения студии компанией Microsoft. Команда хотела проверить, насколько далеко зайдет их творческая свобода под крылом Xbox Game Studios. Проект изначально задумывался как короткое, примерно шестичасовое приключение, которое Ли Петти охарактеризовал как средство для очищения палитры, призванное предложить игрокам свежий и неожиданный опыт.

Одной из ключевых особенностей Keeper является полное отсутствие диалогов и текста. Это решение было принято с самого начала разработки, чтобы создать особую, мечтательную атмосферу и позволить игрокам самим интерпретировать происходящее. Разработчики стремились передать ощущение тишины, которое многие испытывали во время изоляции.

Подход к геймплею и головоломкам также соответствует общей концепции. Загадки в игре сделаны несложными и тесно вплетены в повествование и окружение. Главной целью было не поставить игрока в тупик, а создать значимое взаимодействие с миром и его обитателями, поддерживая общую атмосферу.

Говоря о том, что определяет игру от Double Fine, Тим Шейфер назвал главным принципом студии креативность и стремление следовать за вдохновением. Ли Петти добавил, что для него важна индивидуальность — желание делать уникальный выбор в деталях, будь то анимация второстепенных персонажей или другие элементы, которые придают играм студии особый характер.

В завершение беседы Тим Шейфер подтвердил, что в настоящее время Double Fine работает над несколькими новыми проектами, и все они являются оригинальными идеями, а не продолжениями существующих серий.