В Epic Games Store бесплатно раздают KeepUp Survival

В Epic Games Store продолжается акция с бесплатной раздачей игр — и на этот раз выбор пал на KeepUp Survival. Предложение наверняка придётся по душе любителям жанра выживания.

Не упустите шанс пополнить свою библиотеку: игру можно забрать бесплатно до воскресенья, 19 июля.

KeepUp Survival — это игра на выживание в открытом мире, которая в первую очередь фокусируется на исследовании, строительстве и постепенном создании собственной базы, а не на постоянном экшене. После авиакатастрофы игрок оказывается на необитаемом острове, где ему предстоит добывать ресурсы, создавать снаряжение и заботиться о собственном выживании. Разработчики делают акцент на свободе, поэтому здесь нет фиксированных задач, и вы сами определяете темп игры. Помимо строительства убежищ и изготовления инструментов, вы можете заниматься земледелием, охотиться на животных или приручать собак, чтобы помочь вам исследовать остров. Мир также полон заброшенных зданий и секретов, связанных с исследовательским комплексом, историю которого вы раскрываете, находя подсказки.