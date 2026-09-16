Авторы KEMURI показали 90 секунд нового геймплея в трейлере с Tokyo Game Show 2026

Студия UNSEEN представила новый трейлер KEMURI на Tokyo Game Show 2026. Ролик под названием Welcome Back to the Chaos длится 90 секунд и вновь демонстрирует необычный мир экшена, где охотники на йокаев сталкиваются с паранормальными явлениями.

События игры разворачиваются в Кэмури — огромном вертикальном мегаполисе, который называют ближайшим к загробному миру городом. Согласно местным историям, именно здесь можно вновь встретиться с тем, что когда-то было потеряно.

Главные герои охотятся на йокаев, заключая с ними договоры и получая доступ к их силам. Для перемещения и сражений они используют «Одежду одержимости», наполненную сверхъестественной энергией. С её помощью игроки смогут перемещаться по городу, где привычная реальность постоянно пересекается с паранормальным миром.

KEMURI рассчитана на совместное прохождение для трёх игроков. Одной из главных особенностей проекта остаётся визуальный стиль, вдохновлённый мангой, аниме и рисованной анимацией. Авторы стремятся создать город, в котором сверхъестественные события стали частью повседневной жизни.

Релиз KEMURI состоится в 2027 году на PC и PlayStation 5.