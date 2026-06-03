Икуми Накамура показала новый геймплей стильного экшена Kemuri, который выйдет уже в следующем году

На презентации PlayStation State of Play токийская инди-студия Unseen, возглавляемая харизматичной геймдизайнершей Икуми Накамурой известной по работе над Ghostwire: Tokyo и The Evil Within, наконец-то показала дебютный геймплейный трейлер своего мистического экшена Kemuri.

События игры развернутся в хаотичном мегаполисе Кэмури-Сити — месте, где стирается граница между миром живых и загробной жизнью. Этот причудливый и опасный город стал притягательным центром, куда со всего света стекаются Охотники на ёкаев, каждый из которых скрывает собственное прошлое и личные трагедии. Игрокам предстоит исследовать масштабные многоуровневые локации — от высоких неоновых крыш до скрытых от обычных глаз руин.

Фундаментом геймплея заявлена визуальная механика «Лисьего окна» (Foxwindow). Складывая пальцы в особый традиционный жест и глядя сквозь них, игрок способен разглядеть аномальные трещины пространства и обнаружить японских демонов-ёкаев, блуждающих среди ничего не подозревающих прохожих. Шагнув в такую трещину, охотник моментально переносится в потустороннюю реальность для схватки.

Однако главная геймдизайнерская фишка Kemuri заключается в системе «Экипировки одержимости». Победа над духами позволяет заключать с ними контракты, буквально "надевая" их паранормальную силу на себя. Использование ёкая мгновенно преображает внешний вид героя и полностью меняет стиль боя, набор комбо-атак и даже методы акробатического перемещения по городу.

Студия Unseen подтвердила, что проходить экшен можно будет как соло, так и в сетевом кооперативе, собрав отряд до трех Охотников. Командное взаимодействие подарит уникальный опыт: авторы интригуют тем, что в мультиплеере члены группы, находясь в одном городе, будут видеть некоторые мистические вещи по-разному, поэтому для успеха придется активно кооперироваться (один выслеживает цель, второй направляет команду, а третий наносит добивающий удар).

Охота на ёкаев стартует в следующем, 2027 году.