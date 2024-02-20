Икуми Накамура раскрыла новые подробности о своей игре Kemuri

Kemuri была представлена в декабре 2023 года на церемонии The Game Awards, и пока у нас нет информации о сроках выхода или платформах, но игра, похоже, уже имеет ярко выраженную индивидуальность.

Это кооперативная PvE-игра на сверхъестественную тематику, в которой игроки берут на себя красочную мантию охотников на ёкаев, а сама Накамура объясняет, что этот сеттинг был у неё в голове уже давно.

Видео, которое вы можете посмотреть выше, включает в себя невиданные кадры прототипа и множество новых концепт-артов. В нем также участвуют многие разработчики игры, которые рассказывают о том, чего мы можем ожидать.

Мы видим художественный стиль, который определенно вдохновлен аниме, но при этом заметно, что штат Unseen весьма интернационален: несколько западных разработчиков работают бок о бок со своими японскими коллегами. В видеоролике также объясняется название игры, Kemuri, что в переводе с японского означает "Дым" и является почти самостоятельным персонажем.

Мы узнаем, что охотники на ёкаев служат мостом между миром людей и миром ёкаев, используя "Лисье окно", чтобы видеть сверхъестественное. Правда, использование этой способности будет обнаружено врагами, так что мы не сможем пользоваться ею наобум.

Конечно, в игре будут сражения, переговоры с ёкаями и функция, позволяющая собирать их и получать их силы. Игроки смогут настраивать персонажей и играть как с друзьями по сети, так и в одиночку.

Среди других элементов — плавные и уникальные анимации, дизайн уровней с большим количеством вертикалей, а также важная система траверса.

Интересно, что, игра заимствует элементы ранних игр для PS1 и Dreamcast в плане стиля и инноваций и возвращает их в современном виде.

Сейчас разработчики "ныряют с головой" в фазу разработки и игрового тестирования, а госпожа Накамура заявила, что релиз игры "немного задержится".