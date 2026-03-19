Разработчик Ember Lab объявил, что версия Kena: Bridge of Spirits для Switch 2 выйдет 26 марта. Предзаказы уже доступны в Nintendo eShop.

Kena: Bridge of Spirits впервые вышла на PlayStation 5, PlayStation 4 и ПК через Epic Games Store 21 сентября 2021 года, затем в Steam 27 сентября 2022 года, а также на Xbox Series и Xbox One 15 августа 2024 года.

Версия для Switch 2 включает в себя ранее выпущенный юбилейный контент, в том числе камни-талисманы, испытания духов-проводников, костюмы Кены и функции доступности. Также доступен режим «Новая игра+», позволяющий игрокам, прошедшим игру, начать путешествие Кены заново со всеми ранее разблокированными способностями, включая улучшения, костюмы, гнилушки и многое другое, а также с переработанными и более сложными боевыми столкновениями.