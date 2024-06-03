Kena: Bridge of Spirits доберётся до консолей Xbox Series X|S уже 15 августа

Игра Kena: Bridge of Spirits от Ember Lab наконец-то выйдет на Xbox Series X и Xbox Series S через несколько месяцев, спустя почти три года после релиза на консолях PlayStation и PC.
Xbox Series X|S версия приключенческого экшена выйдет 15 августа по всему миру, в комплекте с эксклюзивным контентом, таким как пиратские шляпы Тленышей, уникальный посох Кены и золотая цвет для Тленышей.
В партнерстве с Maximum Entertainment будет выпущено физическое премиум-издание Kena: Bridge of Spirits. В него войдут официальный цифровой саундтрек, эксклюзивный лист наклеек для розничной продажи и эксклюзивный контент на тему Xbox, доступный в цифровом издании игры.
После выхода в сентябре 2021 года Kena: Bridge of Spirits в следующем году была обновлена дополнительным контентом: режимом "Новая игра+", новыми испытаниями, расширяющими возможности некоторых игровых механик, и многим другим.
Kena: Bridge of Spirits уже вышла на PC, PlayStation 5 и PlayStation 4. На Xbox Series X и Xbox Series S она появится 15 августа.
Хорошая игра,арт и визул очень сильные
зато остальное все слабое, игра на 6-7 из 10 не более
Нечего особенного да, от таких игр и не ждёшь откровений.
Разраб Ember Lab,кто это вообще?)Для ноу неймов достойно.