Kena: Bridge of Spirits доберётся до консолей Xbox Series X|S уже 15 августа

Игра Kena: Bridge of Spirits от Ember Lab наконец-то выйдет на Xbox Series X и Xbox Series S через несколько месяцев, спустя почти три года после релиза на консолях PlayStation и PC.

Xbox Series X|S версия приключенческого экшена выйдет 15 августа по всему миру, в комплекте с эксклюзивным контентом, таким как пиратские шляпы Тленышей, уникальный посох Кены и золотая цвет для Тленышей.

В партнерстве с Maximum Entertainment будет выпущено физическое премиум-издание Kena: Bridge of Spirits. В него войдут официальный цифровой саундтрек, эксклюзивный лист наклеек для розничной продажи и эксклюзивный контент на тему Xbox, доступный в цифровом издании игры.

После выхода в сентябре 2021 года Kena: Bridge of Spirits в следующем году была обновлена дополнительным контентом: режимом "Новая игра+", новыми испытаниями, расширяющими возможности некоторых игровых механик, и многим другим.

Kena: Bridge of Spirits уже вышла на PC, PlayStation 5 и PlayStation 4. На Xbox Series X и Xbox Series S она появится 15 августа.