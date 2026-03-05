Kena: Bridge of Spirits официально подтверждена для Nintendo Switch 2

Студия Ember Lab официально подтвердила, что их титулованный приключенческий экшен Kena: Bridge of Spirits выйдет на Nintendo Switch 2 весной 2026 года (релиз ожидается до мая). Версия для Switch 2 будет включать весь ранее выпущенный дополнительный контент, в том числе юбилейное обновление (Anniversary DLC) и режим «Новая игра+» , что позволит игрокам сразу погрузиться в полное издание приключения.

В центре сюжета — юная проводница духов Кена, которая путешествует по заброшенному поселению в поисках священного горного алтаря. Игра сочетает в себе элементы платформера, сражения и решение пазлов: вам предстоит очищать земли от скверны, собирать очаровательных спутников-гнилушек и помогать неприкаянным душам обрести долгожданный покой.

Параллельно с портом на Switch 2, Ember Lab также работает над полноценным сиквелом — Kena: Scars of Kosmora, выход которого запланирован на 2026 год для PlayStation 5 и PC